Дуров перебрался жить в Финляндию

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перебрался на ПМЖ в Финляндию. Об этом говорится в финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP.

По документам Павел Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии. Возможно, эта страна была выбрана им, как самая близкая по климату к его родному городу — Санкт-Петербургу, сообщают «Известия».

Напомним, ранее он объявил о появлении новой полезной функции в Telegram.