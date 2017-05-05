Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Дуров перебрался жить в Финляндию

Дуров перебрался жить в Финляндию

2:24  5 Мая 2017
900

Дуров перебрался жить в Финляндию

Москва, 5 мая. Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перебрался на ПМЖ в Финляндию. Об этом говорится в финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP.

По документам Павел Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии. Возможно, эта страна была выбрана им, как самая близкая по климату к его родному городу — Санкт-Петербургу, сообщают «Известия».

Напомним, ранее он объявил о появлении новой полезной функции в Telegram.

 

#вконтакте #москва #финляндия #дуров
Катерина Кильгуткина
Комментарии
Новости партнеров