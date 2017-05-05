Ракета-носитель Ariane 5 успешно стартовала с космодрома Куру

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Париж, 5 мая. Компания-оператор космодрома Куру во Французской Гвиане сообщила об успешно проведенном старте ракеты-носителя Ariane-5.

В сообщении компании Arianespace говорится, что запуск ракеты прошел в 18:51 по местному времени (00:51 по московскому времени).

Отмечается, что с помощью ракеты на орбиту должны быть выведены два телекоммуникационных спутника связи — бразильский SGDC и южнокорейский KOREASAT-7.

Напомним, что в прошлый раз Ariane-5 была запущена в декабре 2016 года также с двумя спутниками связи.