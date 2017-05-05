Сирия: боевики ИГ используют снайперские прицелы с российской электроникой – СМИ

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Москва, 5 мая. Боевики террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) используют снайперские винтовки, электроника для ночных прицелов которых произведена в России.

Об это пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на военных специалистов.

Исследуя оружие уничтоженных террористов, специалисты обнаружили, что электронно-оптические преобразователи (ЭОП) для их прицелов ночного видения произведены в России. Пока нет точных данных, как именно они попали в руки террористов.

Отметим, что боевики используют винтовки, стоящие на вооружении стран НАТО, в частности – Remington MSR и Steyr Mannlicher SSG 08. С ними должны использоваться современные прицелы ночного видения, вывоз которых за пределы как США, так и России категорически запрещен.

* Организация запрещена на территории РФ.