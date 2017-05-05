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Общество
Новый тизер третьего сезона «Твин Пикса» показал постаревших героев

Новый тизер третьего сезона «Твин Пикса» показал постаревших героев

2:04  5 Мая 2017
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Новый тизер третьего сезона «Твин Пикса» показал постаревших героев

Москва, 5 мая. В Сети появился новый тизер третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», в котором можно увидеть несколько основных героев.

Новый тизер опубликован на официальном канале сериала в You tube. В коротком видео впервые можно увидеть некоторых основных героев спустя 25 лет после событий первого и второго сезонов «Твин Пикса». 

В ролике под названием «Некоторые знакомые лица 25 лет спустя» появляются Большой Эд, Сара Палмер, Карл Родд, помощники шерифа Энди Бреннен и Хоук, а также агент Дэйл Купер.

В тизерах, опубликованных ранее, были показаны лишь улицы и пейзажи городка: RR Cafe, стоянка для трейлеров, дом №208 и другие значимые для сюжета декорации.  

Как сообщала ранее «Газета.ру», премьера третьего сезона состоится 21 мая. В России «Твин Пикс» покажут на день позже.

#твинпикс
Олеся Волкова
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