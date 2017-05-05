Роспотребнадзор предложил ввести ответственность за отказ обслуживать инвалидов

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Москва, 5 мая. Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность за отказ в обслуживании инвалидов, пенсионеров и детей.

В материале газеты «Известия» говорится, что ведомство предложило ввести штрафы за создание препятствий для социально незащищенных слоев населения при покупке товаров, работ и услуг.

Отмечается, что инициатива появилась благодаря скандалу с сестрой модели Натальи Водяновой, произошедшему в Нижнем Новгороде. Напомним, тогда ребенка-аутиста выгнали из кафе.

Как пояснила пресс-служба Роспотребнадзора, в настоящее время конкретные поправки в КоАП не сформулированы.