Роспотребнадзор предложил ввести ответственность за отказ обслуживать инвалидов
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Москва, 5 мая. Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность за отказ в обслуживании инвалидов, пенсионеров и детей.
В материале газеты «Известия» говорится, что ведомство предложило ввести штрафы за создание препятствий для социально незащищенных слоев населения при покупке товаров, работ и услуг.
Отмечается, что инициатива появилась благодаря скандалу с сестрой модели Натальи Водяновой, произошедшему в Нижнем Новгороде. Напомним, тогда ребенка-аутиста выгнали из кафе.
Как пояснила пресс-служба Роспотребнадзора, в настоящее время конкретные поправки в КоАП не сформулированы.
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