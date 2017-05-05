Трамп удалил твит о встрече с главой Палестинской автономии

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Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, удалил свой твит, в котором написал, что встреча с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом является «честью» для него.

По данным американских СМИ, вскоре после публикации первого твита, Трамп написал второй, в котором выразил надежду, что в ближайшее время благодаря этой встрече может произойти «нечто потрясающее» между Палестиной и Израилем. Его он также, по всей видимости, удалил.

Напомним, что встреча Трампа и Аббаса прошла в эту среду в Белом доме. Обе стороны подтвердили свои намерения продолжать борьбу с терроризмом и приложить все усилия для достижения мира на Ближнем востоке.