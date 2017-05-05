Ученые из Британии нашли совесть на снимках головного мозга

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Лондон, 5 мая. Исследователи из Великобритании выяснили, как мозг человека реагирует на принятие правильных и неправильных с моральной точки зрения решений.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона решили выяснить, почему большинство людей, несмотря на возможность нечестным способом получить легкую выгоду, все же отказываются от совершения бесчестных поступков. Эксперименты показали, что некоторые отделы мозга активнее реагируют на решения, которые соответствуют моральным ценностям. По мнению ученых, мозг оценивает решение не вредить другому, как более ценное с психологической точки зрения по сравнению с выгодой.

Как сообщает RT, в эксперименте приняли участие 56 добровольцев, которых разбили на пары. Им дали возможность выбрать, за какое вознаграждение ударить слабым, но ощутимым разрядом тока себя или своего неизвестного напарника.

Ученые заметили, что у испытуемых активизировался участок мозга, который определяет ценность награды, — так называемое полосатое тело. Кроме того, более интенсивно он работал, когда добровольцы решали получить награду, причинив боль себе.

Ученые также отмечают, что большинство испытуемых предпочли нанести удар током сами себе, а не причинить боль другому.