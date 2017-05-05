США настаивает на прекращении милитаризации Южно-Китайского моря

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Вашингтон, 5 мая. США призывает к прекращению милитаризации Южно-Китайского моря. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Патрик Мерфи.

«Госсекретарь сообщил о необходимости прекращения милитаризации Южно-Китайского моря на период переговоров. Это нужно для того, чтобы переговоры прошли успешно», — сказал он.

По его словам, эта тема обсуждалась во время встречи Рекса Тиллерсона с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, сообщает «Газета.ru».

Напомним, ранее Тиллерсон назвал конструктивное сотрудничество с РФ приоритетом США.