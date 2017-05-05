Супруге Маккейна предложат ключевую должность в Госдепе США

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Вашингтон, 5 мая. Администрация Дональда Трампа в скором времени собирается предложить Синди Маккейн, жене сенатора-республиканца Джона Маккейна, одну из главных должностей в государственном департаменте США.

Однако какое именно место займет Маккейн пока неизвестно. Возможно, ей предложат быть послом по особым поручениям. Таким образом, она сможет четко сосредоточиться на какой-то существенной задаче, пишет RT.

Напомним, ранее Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги собираются искать «другие пути» для введения новых санкций против России.