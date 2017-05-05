Британская оппозиция советует Мэй не вмешиваться в конфликт в Сирии

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Лондон, 5 мая. Лидеры британской оппозиции предостерегли премьер-министра Британии Терезу Мэй от проведения военной операции в Сирии, если она выиграет следующие выборы.

Ранее стало известно, что власти Британии обсуждают возможность совместного участия с США в военном конфликте против Сирии.

Согласно данным опросов, партия Мэй получит около 48% на выборах, которые пройдут в июне. Главные противники консерваторов – партия лейбористов – рассчитывают на 24%, что серьезно осложнит их попытки остановить Мэй, если ее правительство начнет голосование по вопросу о вторжению в Сирию.