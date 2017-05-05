Лукашевич о трагедии в Одессе: Киевские власти уничтожают улики

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Вена, 5 мая. Киевские власти сделали все возможное, чтобы уничтожить улики по делу о поджоге 2 мая 2014 года Дома профсоюзов в Одессе. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене.

Лукашевич подчеркнул, что на сегодняшний день, спустя три года после трагедии, «бесчинства украинских радикалов остаются безнаказанными».

«Киевские власти сделали все возможное, чтобы запутать следы, уничтожить улики — так же, как и со стрельбой снайперов на майдане», — подчеркнул он.

При этом дипломат возмутился тем, что киевские власти задержали тогда пострадавших, вышедших на мирный протест. «Это настоящие политзаключенные на Украине, они должны быть освобождены как можно скорее», — заявил Лукашевич.

Как ранее сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин 2 мая заявил, что мировое сообщество не имеет права забывать о таких трагедиях, как события в Одессе. Он отметил, что виновные в произошедшем до сих пор не привлечены к ответственности и не наказаны.