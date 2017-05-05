Эксперты рассказали, ожидать ли в мае дефицита бензина в РФ  

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Москва, 5 мая. Рост средних розничных цен на бензин за четыре месяца 2017 года составил 2,2%. По мнению экспертов, ремонты на двух крупных заводах по производству бензина (Ачинском и Астраханском) не приведут к появлению дефицита топлива на рынке в мае.

По мнению директора департамента торговых операций «Алгоритм Топливный Интегратор» Николая Галанова, в мае, несмотря на ремонты Ачинского и Астраханского заводов, ситуация с производством и наполнением рынка нефтепродуктами будет лучше, чем в апреле.

Ачинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Роснефти» в Красноярском крае производит более 1 млн тонн топлива в квартал. Как сообщил «Известиям» Галанов, в регионе, где располагается Ачинский завод, дефицит может ощущаться, но он никак не отразится на федеральных сетях АЗС. В центральном регионе России дефицита не будет благодаря выходу Московского НПЗ на плановый режим и наличию запасов топлива на нефтебазах.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев прогнозирует, что к осени рост цен на бензин в целом по России может составить еще около 1,5–2%, и вряд ли превысит 5–6% по итогам года.