Ныряльщик обнаружил 250-килограммовую бомбу рядом с набережной Ниццы
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Ницца, 5 мая. Ныряльщик обнаружил бомбу весом 250 килограммов в море всего в 50 метрах от Английской набережной в Ницце.
Сообщается, что пловец проводил археологические исследования и нашел боеприпас на глубине 12 метров.
В настоящее время власти города запретили судоходство в районе обнаружения бомбы.
Правоохранители провели эвакуацию близлежащего пляжа, в дальнейшем может быть эвакуирован и бульвар Кур-Салея, являющий главной пешеходной улицей города.
Взрывотехники устанавливают способ нейтрализации опасной находки.
Отмечается, что происхождение бомбы на данный момент достоверно не установлено, однако скорее всего речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.
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