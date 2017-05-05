Ныряльщик обнаружил 250-килограммовую бомбу рядом с набережной Ниццы

В закладки

Скопировать

Ницца, 5 мая. Ныряльщик обнаружил бомбу весом 250 килограммов в море всего в 50 метрах от Английской набережной в Ницце.

Сообщается, что пловец проводил археологические исследования и нашел боеприпас на глубине 12 метров.

В настоящее время власти города запретили судоходство в районе обнаружения бомбы.

Правоохранители провели эвакуацию близлежащего пляжа, в дальнейшем может быть эвакуирован и бульвар Кур-Салея, являющий главной пешеходной улицей города.

Взрывотехники устанавливают способ нейтрализации опасной находки.

Отмечается, что происхождение бомбы на данный момент достоверно не установлено, однако скорее всего речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.