Пятеро туристов в Чехии пострадали при столкновении автобуса с оленем

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Прага, 5 мая. Туристический автобус в Чехии столкнулся с оленем. В результате происшествия получили травмы пятеро пассажиров. Об этом сообщает представитель Либерецкой краевой полиции Владимира Шрытрова.

Инцидент произошел на севере страны в район Семилы. В автобусе находилось около 50 человек, преимущественно пожилого возраста. Автобус столкнулся с оленем и съехал с трассы в поле. Пятеро пассажиров получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Раненые пассажиры были оперативно доставлены в местные больницы, остальных туристов пересадили в другой автобус. О судьбе оленя, ставшего причиной ДТП, ничего не известно.