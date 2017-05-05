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Новости Сирии
Глава МИД Саудовской Аравии поддерживает появление «зон безопасности» в Сирии

Глава МИД Саудовской Аравии поддерживает появление «зон безопасности» в Сирии

1:20  5 Мая 2017
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Глава МИД Саудовской Аравии поддерживает появление «зон безопасности» в Сирии

Эр-Рияд, 5 мая. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр сообщил, что их государство полностью поддерживает создание «зон безопасности» в Сирии.

Глава МИД также подчеркнул, что Саудовская Аравия ждет дальнейших подробностей о данном плане, который был принят на встрече в Астане.

Тогда участники переговоров по сирийскому урегулированию приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее Клинцевич предложил использовать в Сирии силы ООН для деэскалации конфликта.

#сирия #саудовскаяаравия
Катерина Кильгуткина
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