США под предлогом санкций против КНДР возьмут под контроль порты Приморья

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Вашингтон, 5 мая. Администрация США рассчитывает взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в рамках введения дополнительных санкций против КНДР. Такая норма содержится в законопроекте, принятом палатой представителей конгресса США в четверг.

В соответствии с документом, президент США должен ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР. В тексте законопроекта, в частности, говорится, что отчеты должны содержать выводы относительно портов Находка, Ванино и Владивосток в России.

Помимо этого, упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

Документ представляет собой поправки к закону о санкциях против КНДР. В частности, он расширяет полномочия президента США по введению санкции против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР».