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Происшествия
В аэропорту Лондона задержали предполагаемого террориста

В аэропорту Лондона задержали предполагаемого террориста

0:57  5 Мая 2017
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В аэропорту Лондона задержали предполагаемого террориста

Лондон, 5 мая. В аэропорту Хитроу полиция задержала пассажира, прибывшего из Стамбула. Его подозревают в вербовке террористов и подготовке теракта.

30-летнего мужчину почти сразу же привезли в полицейский участок, а сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают его точное место жительства, пишет «Газета.ru».

Напомним, ранее гражданина России с ядовитыми лягушками и змеями задержали в аэропорту Амстердама.

#лондон #хитроу
Катерина Кильгуткина
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