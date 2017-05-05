Лидер студенческого протестного движения был застрелен в Венесуэле

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Каракас, 5 мая. Лидер студенческой оппозиции в венесуэльском штате Ансоатеги Хуан Баутиста Лопес был застрелен во время студенческого собрания.

Лопес руководил федерацией университетских центров при университете имени Хосе Антонио Ансоатеги.

Как сообщается, нападение произошло во время студенческого собрания. Неизвестный мужчина подошел к Лопесу вплотную и произвел несколько выстрелов, пишет «Газета.ru». Затем преступник скрылся с места преступления на мотоцикле. Отмечается, что ранения получили еще три человека.

Напомним, что сейчас в Венесуэле сейчас идет массовые акции протеста студентов против действующего президента Николаса Мадуро.