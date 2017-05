Посольство РФ в Британии зазывает всех на «темную сторону»

В закладки

Скопировать

Лондон, 5 мая. Посольство России в Великобритании в день «Звездных войн» опубликовало в своем официальном микроблоге Twitter шутливое приглашение перейти на «темную сторону».

«Переходи на нашу сторону — подписывайся на нас в Twitter в день «Звездных войн», — написано в сообщении диппредставительства. Пост проиллюстрирован фотографией Дарта Вейдера, делающего селфи.

Как предполагают многие СМИ, сотрудники посольства так иронизируют по поводу попыток западных политиков очернить Москву.

Come to our side – follow us on twitter on #StarWarsDay pic.twitter.com/zAuPQRFMi7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 4, 2017

Как сообщала «Газета.ру», 4 мая является неофициальным днем «Звездных войн». Когда-то поклонники обыграли фразу «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) в виде каламбура: May the fourth be with you.