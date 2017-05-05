Школу в США эвакуировали из-за костюма одного из учащихся

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Мадисон, 5 мая. Учеников американской школы, расположенной в штате Висконсин, эвакуировали из-за того, что один из учащихся пришел на занятия в костюме штурмовика из «Звездных войн».

Отец одного из детей увидел ребенка в бронежилете и маске, что напугало мужчину. Кроме того, школьник зашел в здание через черный ход и нес в руках сумку. Мужчина поспешил вызвать полицию и всех учащихся школы эвакуировали.

Сотрудники полиции считают, что бдительный мужчина поступил правильно в подозрительной ситуации, сообщает «Газета.ru».