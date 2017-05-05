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Происшествия
Школу в США эвакуировали из-за костюма одного из учащихся

Школу в США эвакуировали из-за костюма одного из учащихся

0:47  5 Мая 2017  /обновлено: 0:51  05 Мая 2017
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Школу в США эвакуировали из-за костюма одного из учащихся

Мадисон, 5 мая. Учеников американской школы, расположенной в штате Висконсин, эвакуировали из-за того, что один из учащихся пришел на занятия в костюме штурмовика из «Звездных войн». 

Отец одного из детей увидел ребенка в бронежилете и маске, что напугало мужчину. Кроме того, школьник зашел в здание через черный ход и нес в руках сумку. Мужчина поспешил вызвать полицию и всех учащихся школы эвакуировали.  

Сотрудники полиции считают, что бдительный мужчина поступил правильно в подозрительной ситуации, сообщает «Газета.ru».

#сша #школа
Катерина Кильгуткина
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