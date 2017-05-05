Клинцевич предложил использовать в Сирии силы ООН для деэскалации конфликта

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Для наблюдения за деэскалацией конфликта, а также разграничением противоборствующих сторон в Сирии, можно привлечь ООН и другие международные организации. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, разграничение противоборствующих сторон в Сирии является сложной задачей, к которой можно было привлечь ООН, чтобы решить ее коллективными усилиями. «Есть, правда, одна оговорка: США должны по крайней мере не мешать», — подчеркнул Клинцевич, передает его слова «Газета.ru»

Клинцевич отметил, что подобный проект не должен столкнуться с какими-то непреодолимыми сложностями.