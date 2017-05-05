Беспилотники приспособят для нужд российских инвалидов

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Москва, 5 мая. Ассоциация участников рынка Автонет запускает общероссийскую программу под названием «Доступная страна». В рамках проекта планируется проработать вопросы адаптации беспилотных машин для инвалидов.

По словам исполнительного директора Автонет Владимира Колмакова, до массового выхода беспилотных автомобилей необходимо прорабатывать многие вопросы. Так, в рамках программы будут сформированы требования к беспилотникам с учетом особых нужд людей с инвалидностью.

Представители Автнонет считают, что беспилотники на улицах России могут появится уже после 2035 года. А создание беспилотных автомобилей с учетом потребностей инвалидов может помочь им вырваться из социальной изоляции.

Как сообщала «Газета.ру», ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не отработаны технологические принципы и нормативные документы для внедрения беспилотных технологий.