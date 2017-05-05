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Политика
Госдеп будет проверять соцсети и почту въезжающих в США иностранцев

Госдеп будет проверять соцсети и почту въезжающих в США иностранцев

0:31  5 Мая 2017
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Госдеп будет проверять соцсети и почту въезжающих в США иностранцев

Вашингтон, 5 мая. Государственный департамент США собирается проверять аккаунты в социальных сетях, почту и номера телефонов у иностранцев, желающих въехать в страну. 

Такие мероприятия будут проводить из-за того, что администрация настоятельно посоветовала усилить проверку потенциальных иммигрантов и гостей США.

Также дополнительные меры будут применены к гражданам, которых следует проверять тщательнее, в том числе и к тем, кто посещал зоны, контролируемые террористическими группировками, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее государственный департамент США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии.

#сша #госдеп
Катерина Кильгуткина
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