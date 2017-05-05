Госдеп будет проверять соцсети и почту въезжающих в США иностранцев
В закладки
Вашингтон, 5 мая. Государственный департамент США собирается проверять аккаунты в социальных сетях, почту и номера телефонов у иностранцев, желающих въехать в страну.
Такие мероприятия будут проводить из-за того, что администрация настоятельно посоветовала усилить проверку потенциальных иммигрантов и гостей США.
Также дополнительные меры будут применены к гражданам, которых следует проверять тщательнее, в том числе и к тем, кто посещал зоны, контролируемые террористическими группировками, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее государственный департамент США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии.
Комментарии