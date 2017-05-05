Сборная России по хоккею определилась с девизом на ЧМ-2017

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Москва, 5 мая. Фраза «Идем на таран!» стала девизом сборной России по хоккею, под которым она будет играть на чемпионате мира 2017 года.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России на канале в YouTube, игроки уже получили специальные футболки со слоганом на груди.

ЧМ-2017 пройдет в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Наша команда сразится в Кёльне в одной группе с США, Швецией, Словакией, Германией, Латвией, Данией и Италией.

Ранее главный тренер российской сборной Олег Знарок назвал состав сборной на Чемпионате мира. В список попали 22 из 25 возможных хоккеистов.

Первый матч россияне сыграют 5 мая против шведской сборной.