Сирия: для детей Алеппо устроили мини-Олимпиаду

В закладки

Скопировать

Алеппо, 5 мая. Сирийские дети смогли поучаствовать в спортивной мини-Олимпиаде, которую организовали жители города.

Дети Сирии практически не знают, какова жизнь за пределами зоны военных действий. Поэтому местный спортивный клуб решил организовать для них мини-Олимпиаду.

Организаторы постоянно устраивают футбольные матчи и обучают желающих боксу. В этот раз соревнования прошли для 200 детей, которые смогли продемонстрировать свои спортивные навыки: они бегали через препятствия, участвовали в эстафетах и прыгали в длину, сообщает Global News.

Напомним, ранее Египет поддержал соглашение по созданию в Сирии зон деэскалации.