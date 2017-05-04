Трамп выразил уверенность, что проведет реформу здравоохранения через сенат

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Вашингтон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что проект реформы здравоохранения пройдет через сенат, после того, как за нее проголосует палата представителей.

Ранее палата представителей большинством голосов проголосовала за отмену ключевой реформы, принятой бывшим президентом США Бараком Обамой в области здравоохранения. Администрация Трампа намерена заменить ее новой программой – как отмечают в Белом доме, более дешевой и эффективной.

На данный момент, нет гарантий, что сенат одобрит законопроект, дебаты по нему продолжатся в ближайшее время. Однако сам Трамп уверен, что законопроект будет принят сенатом.

«Мы проведем это через сенат, я весьма уверен в этом», — заявил Трамп.