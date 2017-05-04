Сокурсник погибшего в Сирии российского офицера рассказал о нем

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Москва, 4 мая. Погибший в Сирии российский подполковник Алексей Бучельников придавал особое значение понятию чести, рассказал его однокурсник по Екатеринбургскому высшему артиллерийскому командному училищу (ЕВАКУ) Дмитрий Горячевских.

По его словам, понятия чести и слова никогда не были для Бучельникова пустыми словами. Кроме того, Горячевских отметил высокий профессионализм погибшего офицера. «Видя, как он стреляет, выполняет задачи, можно было только позавидовать! Он действительно, выполняя то, чему нас учили, делал это очень хорошо», – отметил он.

Напомним, что в этот вторник Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии подполковника Алексея Бучельникова, который находился в составе группы российских военных советников. Его подразделение попало под огонь снайпера боевиков, сам Бучельников получил смертельное ранение.