Видео подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР выложили в Сеть

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Киев, 4 мая. В Сети появилось видео, опубликованное украинской службой «Радио Свобода», на котором запечатлены кадры подрыва автомобиля ОБСЕ на территории Луганской народной республики.

На видео видно, как по дороге двигаются два автомобиля ОБСЕ. Затем изображение расфокусируется и начинает трястись. После этого виден густой черный дым, поднимающийся с места подрыва автомобиля.

Напомним, что инцидент произошел 23 апреля возле села Пришиб, где подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате инцидента погиб один из сотрудников миссии, гражданин США. Еще два сотрудника получили ранения.