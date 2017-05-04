Ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера на планете

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Берлин, 4 мая. Участники коллаборации XFEL, мощнейшего рентгеновского лазера Европы, сделали заявление о первом успешном запуске излучателя и выработке первых пучков излучения.

«Первый европейский рентгеновский лазер наконец-то ожил! Пучки волн, которые созданы с помощью самого продвинутого и мощного линейного ускорителя частиц, открыли новую страницу в истории науки Европы. XFEL даст возможность заглянуть вглубь новых материалов, лекарств и поможет нам раскрыть тайны биохимических реакций», — поделился Гельмут Дош, председатель правления DESY.

После первого запуска исследователи получили тончайшие пучки рентгеновского излучения, которые в миллион раз ярче света каких-либо других источников.

Пока что лазер вырабатывает только один импульс в секунду, но к официальному открытию, которое состоится в сентябре, он будет «стрелять» со скоростью 27 тысяч раз в секунду, а это даст ученым шанс разгадать многие секреты мира, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее ученые рассказали, как Меркурий покинет Солнечную систему.