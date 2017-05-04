Германия налаживает торговые связи с Россией

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Москва, 4 мая. Экономика РФ идет на подъем после двух лет рецессии, а бизнесмены Германии положительно оценивают будущее торговое сотрудничество с Москвой.

Только за первые два месяца 2017-го года товарооборот между двумя странами вырос на 43% относительно того же периода прошлого года и достиг 6,7 миллиардов евро. Это дает надежду немецким предпринимателям, которые ведут бизнес в РФ, что прибыль и дальше будет расти.

Председатель правления Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявляет, что коммерсанты, работающие на российском рынке, почувствовали, что дела снова «идут в гору». Они довольны тем, что экономика России «выздоравливает».

Но немецкие бизнесмены отмечают, что на торговлю плохо могут повлиять санкции Евросоюза. Из-за ограничений доля рынка может отойти их конкурентам, например, китайским фирмам, сообщают РИА Новости.