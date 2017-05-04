Планшеты и смартфоны могут негативно влиять на развитие речи у детей

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Торонто, 4 мая. Маленькие дети, которые много времени проводят перед экранами мобильных устройств, могут отставать в речевом развитии от своих сверстников.

Ученые из университета Торонто провели исследование с участием 900 детей в возрасте от полугода до двух лет, собрав информацию о том, сколько времени ребенок проводит с гаджетами и насколько хорошо умеет говорить.

Согласно результатам исследования, каждые полчаса перед экраном повышали шанс замедления в развитии речевых навыков. Однако, как отметили исследователи, пока рано говорить о прямой зависимости – нужно собрать данные о том, насколько активное участие в играх принимали родители или няни.