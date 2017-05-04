Более 80 человек погибли при ракетном обстреле школы в Западном Мосуле
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Анкара, 4 мая. На западе Мосула была обстреляна школа. По предварительным данным, жертвой ракетного обстрела стал 81 человек.
Как передает Анатолийское агентство, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах Ирака, в результате обстрела погибли 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.
Отмечается, что школа Эль-Вела располагалась западном районе Мосула, который удерживают боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Пока нет точных данных, кто именно нанес ракетный удар.
* Организация запрещена на территории РФ.
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