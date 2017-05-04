Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Более 80 человек погибли при ракетном обстреле школы в Западном Мосуле

Более 80 человек погибли при ракетном обстреле школы в Западном Мосуле

23:03  4 Мая 2017  /обновлено: 23:05  04 Мая 2017
306

Более 80 человек погибли при ракетном обстреле школы в Западном Мосуле

Анкара, 4 мая. На западе Мосула была обстреляна школа. По предварительным данным, жертвой ракетного обстрела стал 81 человек.

Как передает Анатолийское агентство, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах Ирака, в результате обстрела погибли 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Отмечается, что школа Эль-Вела располагалась западном районе Мосула, который удерживают боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Пока нет точных данных, кто именно нанес ракетный удар.

* Организация запрещена на территории РФ.

#мосул
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров