Защитники русских школ Эстонии подали жалобу в ЕСПЧ

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Страсбург, 4 мая. В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была направлена жалоба от группы эстонских правозащитников, связанная с отказом в преподавании на русском языке в Русской гимназии Хааберсти в Таллине. Об этом сообщает председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.

Как заявил Русаков, жалоба основывается на нарушении ст. 2 Первого протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на образование.

Напомним, что в прошлом году государственный суд Эстонии отклонил кассационную жалобу, в которой содержалась просьба предоставить право на обучение на русском языке в двух школах Таллина. После этого правозащитники приняли решение обратиться в ЕСПЧ.