Ученые сообщили, когда Меркурий сойдет с орбиты и покинет Солнечную систему

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Вашингтон, 4 мая. Американские ученые рассказали, как Меркурий покинет Солнечную систему. Планета на данный момент является потенциальным объектом, который вскоре может исчезнуть.

Внутри Меркурия находится металлическое ядро, которое составляет около 85% его радиуса. Исследователи предполагают, что около 4 млрд лет назад Меркурий стал сжиматься и сместил орбиту.

Выдвинуто предположение, что Меркурий просто слетит со своей орбиты из-за серьезных изменений. Но могут случиться более серьезные для системы изменения, например, превращение Солнца в газового гиганта. Тогда Меркурий поглотит звезда, а условия на Земле станут неблагоприятными для человечества. Такие изменения произойдут это через 7 млрд лет, сообщают «Актуальные новости».

Напомним, ранее МГУ собирался создать группировку спутников для контроля космических угроз за 3-5 лет.