Lada провела испытания модели Vesta с 350-сильным турбомотором

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Москва, 4 мая. В Российской серии кольцевых гонок в этом году примет участие Lada Vesta, подготовленная к гонкам в соответствии с требованиями международной гоночной серии TCR International Series.

Как сообщается, машина получила 350-силный турбированный мотор объемом два литра. Кроме того, автомобиль получит расширенные арки, 10-спицевые диски, низкопрофильную резину, а также измененный бампер и капот.

По словам главного конструктора проекта Lada Vesta TCR Алексея Соколова, конструкторам предстоит опробовать различные настройки, чтобы учесть пожелания гонщиков. Однако на первичных испытаниях машина проявила себя хорошо и без «сюрпризов».