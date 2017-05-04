Роскомнадзор начнет контролировать аудиовизуальные сервисы

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Москва, 4 мая. Роскомнадзор начнет формировать и вести реестр аудиовизуальных сервисов России. Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Новый закон уже подписал президент России. Согласно нововведениям, Роскомнадзор «осуществляет формирование и ведение реестра аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца аудиовизуального сервиса».

Однако в этом законе есть и исключения из правил: под контроль ведомства не попадают сервисы, зарегистрированные как сетевые издания, поисковые системы и ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются в основном пользователями.

Если на сервисе будет распространяться информация, которая нарушает законы России, то Роскомнадзор потребует устранить нарушения, в случае повторного нарушения — обратится в суд с заявлением об ограничении доступа к сервису. Также за неисполнение требований ведомства возможен штраф до 100 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц, сообщает ТАСС.

Напомним, что Минкомсвязи России хочет упростить порядок подачи заявления о браке.