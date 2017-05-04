Суд в Москве приговорил 14 «экстрасенсов» к тюремным срокам

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении российско-украинской группы экстрасенсов, которые выманили у москвичей более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Группа экстрасенсов, которая называла себя «Центр парапсихологии и ясновидения Москвы», с 2013 год по 2014 год мошенническим путем выманивала денежные средства у доверчивых граждан.

«Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан РФ и Украины», — говорится в сообщении.

Двум руководителям лжеэкстрасенсов суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Остальные 12 «ясновидящих» получили сроки от 7 до 9 лет колонии общего режима.