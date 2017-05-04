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Ученые назвали снижение цен на газировку главной угрозой человечеству

Ученые назвали снижение цен на газировку главной угрозой человечеству

22:22  4 Мая 2017
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Ученые назвали снижение цен на газировку главной угрозой человечеству

Вашингтон, 4 мая. Постоянное удешевление стоимости газировки и других сладких напитков является одной из главных угроз для здоровья всего человечества. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Preventing Chronic Disease.

По их словам, за последние 27 лет в большинстве стран цена на газировку упала от 71% до 89%. Особенно это затронуло развивающие страны.

Врачи и диетологи неоднократно обращали внимание на то, что чрезмерное употребление сладкими и газированными напитками вредит здоровью. Так, в мире каждый год умирают 184 тысячи человек из-за последствий чрезмерного увлечения газировкой.

Ученые назвали снижение цен на газировку главной угрозой человечеству

 

#здоровье
Антон Зарубин
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