ДНР: в Донецке повреждены три жилых дома при обстреле ВСУ

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Донецк, 4 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по западным окраинам Донецка были повреждены три жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики.

«Сегодня вечером было зафиксировано три попадания взрывоопасных снарядов в частные жилые дома Петровского района Донецка по улицам Лукьяненко, Павлуновского и Виктора Гюго», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту отсутствует. Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что за минувшие стуки украинские силовики выпустили 728 боеприпасов по населенным пунктам республики.