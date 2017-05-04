Блогер из США построил и испытал самую большую в мире мышеловку

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Вашингтон, 4 мая. Видеоблогер из США соорудил гигантскую мышеловку. По его словам, это устройство ему нужно, чтобы отпугивать енотов, которые живут в местном лесу.

Для сборки мышеловки он использовал автомобильные рессоры. Длина устройства составляет 2 метра, а скорость движения рычага – более 100 километров в час.

Свою ловушку он испытал на арбузе, кокосах, модели вулкана и банках с газировкой. На данный момент ролик с испытанием гигантской мышеловки набрал почти 800 тысяч просмотров.