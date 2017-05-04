В ФНС рассказали о поступлениях в бюджет от «налога на Google»

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Москва, 4 мая. В первом квартале 2017 года так называемый «налог на Google» принес в бюджет Российской Федерации два миллиарда рублей. Такими данными поделились представители Федеральной налоговой службы России.

Речь идет об иностранных компаниях, которые продают электронный контент.

«Представлено 92 налоговые декларации по НДС на общую сумму НДС около двух миллиардов рублей. Сегодня 111 иностранных компаний поставлено на учет в налоговом органе», — отметили в ФНС.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Австрии хочет ввести свой аналог «налога на Google».