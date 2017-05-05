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Сирия, 5 мая. ВВС САР и сирийские войска ударили по позициям ИГ** и «Джебхат ан-Нусры»*** в провинции Хама к востоку и к западу от «дороги жизни» соответственно. В Дамаске и в Восточной Гуте продолжаются кровопролитные междоусобицы боевиков, а также тяжелые бои между САА и оппозиционными силами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла позиции «Ан-Нусры» в районе Аль-Кабун на востоке Дамаска; отбила у ИГИЛ* четыре опорных пункта к востоку от Пальмиры; предприняла новую попытку деблокировать базу на юге Дейр эз-Зора; отбила мощную атаку ИГ к востоку от Саламии у «дороги жизни»; потеряла поселок к востоку от Эс-Сувейды в результате нападения ССА**.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): утратила контроль над городом Ирбин в Восточной Гуте в результате атаки «Джейш Аль-Ислам»*****; уничтожила склад оружия и танк САА на северо-востоке Дамаска; нанесла численный урон армии САР в боях под Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 53 боевика в результате неудачной контратаки на позиции курдов к западу от Ат-Табки; ведет жестокие бои с армией Ирака в районах Тамуз 17 и Аль-Машария на западе Мосула.

Курды: заняли часть территорий ССА на северо-востоке провинции Алеппо; установили полный контроль над городом Ат-Табка и его ближайшими окрестностями.

Как сообщил портал Reuters, накануне в Астане в ходе переговорного процесса был подписан меморандум о создании зон деэскалации на территории САР. Отмечается, что в оговоренных зонах республики будет полностью запрещено применение любого вида вооружения, в том числе боевой авиации. Напомним, Российская Федерация выступила с предложением организовать четыре зоны снижения напряженности:

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в Восточной Гуте Дамаска продолжались ожесточенные стычки между оппозиционными группировками «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам», бывшими союзниками по коалиции «Фронт обороны». Активное участие в боях накануне также принимали боевики «Файлак Аль-Рахман», поддерживающие «Джебхат ан-Нусру». Бои прошли в населенных пунктах Кафр Батна, Ирбин, Аль-Нашабия и других. Точные данные о потерях каждой из сторон вспыхнувшего конфликта пока выясняются. Портал Syrian Mirror сообщил о как минимум пяти погибших и десятках раненых в результате перестрелок между террористами местных жителях. К вечеру, сообщило сирийское агентство Damascus Now, взбунтовавшиеся отряды «Джейш Аль-Ислам» полностью отбили у «Нусры» город Ирбин. Таким образом, противостояние продолжает обостряться, в результате чего по-прежнему страдает и гражданское население. Напомним, ранее «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам» единым фронтом выступали против Сирийской арабской армии (САА), рассчитывая удержать позиции в столичном регионе.

Сирийская арабская армия (САА) в минувшие сутки активизировала деятельность в северо-восточных районах Дамаска в связи с междоусобной борьбой внутри оппозиционных сил. В результате военнослужащим удалось занять десять опорных пунктов исламистов в районе Аль-Кабун, передал правительственный источник. При этом, однако, антиправительственные формирования уничтожили оружейный склад, танк и несколько огневых позиций САА. Также тяжелые бои разворачивались в районах Джобар и Барза.

Провинция Алеппо

Сирийская демократическая армия (SDF)**** накануне вела бои с отрядами Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего оппозиционного формирования, вблизи населенных пунктов Ум Джалуд и Хамран в северо-восточной части провинции. Подразделениям SDF удалось немного сдвинуть линию соприкосновения, заняв часть позиций боевиков, однако, как и ССА, курды потеряли несколько бойцов ранеными и убитыми. «Свободная армия», которая действует в этом регионе при поддержке Турции, рассчитывает выбить курдские отряды из приграничной северной части страны. Напомним, Анкара внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций, видя в курдах не меньшую угрозу, нежели в ИГИЛ. Ранее турецкие войска и отряды ССА вели совместную кампанию и против «Исламского государства»*, и против демократических сил под названием «Щит Евфрата». Данная операции велась Анкарой незаконно, так как она разворачивалась на территории республики без официального разрешения властей Сирии.

Провинция Хомс

Правительственные силы Сирии продолжают действовать в восточной части провинции Хомс. Столкновения между военнослужащими САА и террористами ИГИЛ в прошедшие сутки шли на нескольких направлениях от освобожденной Пальмиры: недалеко от зернохранилищ к востоку от древнего города и в районе газового месторождения Аш-Шаир на северо-западе, сообщил портал PalmyraRev1. Правительственные подразделения вели наступление при поддержке Сирийских ВВС.

На востоке сирийские военные продолжали атаковать в направлении населенного пункта Ас-Сухна, находящегося вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор. Данный город является последним крупным форпостом «Исламского государства» в регионе и имеет серьезную стратегическую ценность. В результате войска САА отбили четыре стратегически значимых опорных пункта террористов примерно в 18 км от Пальмиры, передает AMN.

На северо-западном направлении части сирийской армии продолжают атаковать со стороны поля Аш-Шаир в направлении «дороги жизни», стратегической трассы, связывающей ключевые позиции армии САР. Таким образом, несмотря на ожесточенное сопротивление, которое продолжают оказывать боевики ИГ, буферная зона вокруг древней Пальмиры постепенно расширяется. Кроме того, правительственные силы, развивая полученное за день до этого преимущество, продолжают наступление чуть дальше к западу от ключевого месторождения в районе высот Аш-Шумария примерно на равном расстоянии от Хомса и Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным ливанского агентства AMN, правительственные военнослужащие накануне предприняли очередную попытку разблокировать авиабазу к югу от Дейр эз-Зора, которая вот уже третий год находится в окружении ИГИЛ. Армейские части наступали в районе кладбища на севере от стратегического аэродрома. Как отмечают многие военные эксперты, освобождение кладбища и территорий в его окрестностях должно значительно поспособствовать успеху кампании по деблокированию базы армии САР.

Портал Al Masdar News также сообщил о боях между сторонами конфликта в южных окрестностях Дейр эз-Зора. На этом направлении ожесточенные бои прошли возле поселения Джунайда. Здесь на укрепрайоны «Исламского государства» наступали силы 123-й и 137-ой бригад сирийской армии.

Провинция Даръа

Боевые действия в прошедшие сутки разворачивались вокруг главной горячей точки провинции — города Даръа, а также к востоку от него, где располагаются мощные ресурсы и резервы антиправительственных группировок, продолжающих наступать на административный центр региона. По данным SANA, вблизи трассы Аль-Садд в южном районе Даръа Аль-Балад в ходе спецоперации САА был уничтожен один из крупнейших в этой части Даръа пунктов управления «Джебхат ан-Нусры». Также были обезврежены почти все находившиеся внутри боевики. Коалиция исламистов «Тахрир аш-Шам», кроме того, понесла потери в технике: на юго-восточной окраине города были уничтожены несколько военных пикапов террористов.

Правительственные подразделения накануне также вели контратаки позиций «Джебхат Фатх аш-Шам» и «свободной армии» в восточных предместьях Даръа, пытаясь помешать боевикам осуществить переброску дополнительных сил в район основных боевых действий. Так, столкновения на этом направлении прошли вблизи населенных пунктов Наима и Каум Гарз. При этом, как утверждает оппозиционный источник, в ходе кровопролитных боев в районе первого поселения войска САА понесли потери ранеными и убитыми.

Провинция Ракка

Накануне утром позиции Демократической армии Сирии (SDF) на окраине населенного пункта Вади Сахл Аль-Хашаб к востоку от дамбы Садд Аль-Фурат в северных окрестностях Ат-Табки подверглись атаке с воздуха: дроны боевиков ИГ, оснащенные боевыми зарядами, ликвидировали шестерых бойцов курдских формирований и ранили еще пятерых. Об этом сообщило подконтрольное «Исламскому государству» новостное агентство «Аль-Амак». Однако уже к вечеру курдский источник сообщил, что в соответствии с достигнутой сторонами конфликта договоренностью боевики ИГИЛ и члены из семей уже начали эвакуацию из северных предместий стратегического города, открывающего путь на Ракку. Таким образом, курды теперь целиком занимают Ат-Табку и ее ближайшие окрестности.

Однако отряды ИГИЛ в минувшие сутки продолжали оказывать ожесточенное сопротивление к западу от ключевого города, пытаясь вернуть под свой контроль поселки Ас-Сафсафа и Сахил Аль-Хашаб. Как сообщило издание ANF News, оба нападения были отражены бойцами SDF. В боях были нейтрализованы как минимум 53 боевика «Исламского государства». Потери демократических сил составили трое бойцов убитыми и четверо ранеными. Таким образом, курды в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием США продолжают планомерно зачищать от террористов ИГ территории в предместьях «столицы» террористической организации, подготавливая штурм Ракки.

Провинция Хама

Правительственные ВВС в первой половине дня провели бомбардировку укрепленных районов отрядов «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от поселения Айдан, расположенного на юго-западе от Саламии в южной части провинции Хама, передает сирийский Twitter канал (@811Syria). Важно отметить, что через город Саламия проходит стратегическая артерия, которая соединяет позиции САА в Алеппо с ее опорным пунктам в центральных регионах республики. Незаконные формирования периодически совершают нападения на блокпосты армии САР в этой части провинции, рассчитывая перерезать ключевые пути снабжения правительственных войск.

К востоку от Саламии активизировались террористы «Исламского государства». Вчера боевики вновь пытались атаковать командный пункт сирийских военнослужащих около населенного пункта Аль-Сатахьян, сообщил ливанский портал AMN. Благодаря помощи прибывших войск Национальных сил обороны (NDF)****** правительственные подразделения достаточно быстро отразили нападение ИГ, нейтрализовав в ходе коротких боев по меньшей мере четырех членов террористической группировки.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики оппозиционной «свободной армии» накануне вечером провели внезапную атаку позиций проправительственных подразделений NDF в восточной части провинции Эс-Сувейда. В ходе неожиданного наступления исламистам удалось занять поселение Тель Саад. Об этом сообщил близкий к командованию ССА источник. Территория этой южной провинции примерно поровну разделена между правительственными силами и вооруженной оппозицией: так, сирийская армия контролирует западную часть, а антиправительственные организации оккупировали восточную.

Ирак

Как сообщило агентство Breaking News, 9-ая дивизия иракской армии и подразделения федеральной полиции в первой половине дня начали наступать на опорные пункты «Исламского государства» в районах Тамуз 17 и Аль-Машария, расположенных в по-прежнему оккупированной части Западного Мосула. Иракские военные при поддержке ВВС международной коалиции вошли в эту часть города с тяжелыми боями, после нескольких часов столкновений правительственные силы были вынуждены временно отступить назад. Напомним, в Мосуле, который ранее являлся основных оплотом ИГ в Ираке, продолжается масштабная антитеррористическая кампания под командованием Соединенных Штатов.

* Организация запрещена на территории РФ.