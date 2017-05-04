Многофункциональные центры будут принимать налоговые декларации

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Москва, 4 мая. Налоговые декларации будут принимать в многофункциональных центрах по предоставлению государственных услуг. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы должны двигаться вперед по дальнейшему расширению списка предоставляемых услуг. Вместе с налоговой службой мы работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг. При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны», — заявил Орешкин в ходе заседания Госсовета.

Он также добавил, что в Московской области стартовал пилотный проект, в рамках которого при любом обращении гражданина центр автоматически проверяет налоговую задолженность заявителя и выдает квитанцию для погашения долга.