Минкомсвязи РФ хочет упростить порядок подачи заявления о браке

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Москва, 4 мая. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило разрешить россиянам выбирать дату регистрации брака в течение года со дня подачи заявления. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который разработали эксперты ведомства.

Как указано в документе, заключение брака и его госрегистрация должны проводиться в дату, указанную в совместном заявлении о регистрации брака, но не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.

Ранее стало известно о том, что Минкомсвязи РФ планирует запретить частным компаниям выдавать на территории страны электронные подписи.