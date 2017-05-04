Пентагон рассматривает КНДР как «глобальную угрозу»

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Вашингтон, 4 мая. Власти США перевели КНДР в разряд глобальных, а не региональных угроз. Об этом заявил глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас.

Во время выступления в американском сенате он назвал поведение руководства Северной Кореи «все более непредсказуемым». Также он добавил, что Пентагон все больше концентрируется на «ядерной угрозе со стороны КНДР».

По его словам, КНДР была переведена в разряде «глобальных угроз» после появления у не стремления обладать ядерным оружие и баллистическими ракетами.

Напомним, что в эту субботы были проведены очередные испытания северокорейской ракеты.