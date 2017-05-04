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Сирия, 4 мая. Террористы ИГ** отбили у отрядов ССА** стратегическую высоту к западу от Даръа. «Джебхат ан-Нусра»*** уничтожила высокопоставленного командира «Джейш Аль-Ислам»***** в боях под Дамаском. Исламисты продолжают атаковать позиции армии САР в районе «дороги жизни» в провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила неожиданную серию атак боевиков-исламистов вдоль стратегического шоссе на востоке провинции Хама; потерпела неудачу в боях с ССА к востоку от Эс-Сувейды.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): уничтожила командира «Джейш Аль-Ислам» в городе Ирбин в Восточной Гуте; обстреляла жилой района на юго-востоке Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): оказалось под ударами ВВС Сирии под Дейр эз-Зором; заняло в результате столкновений с ССА ключевую вершину на западе провинции Даръа и ранило командира боевиков-оппозиции; потеряло 20 снайперов в результате боевого вылета ВВС Ирака в иракской провинции Киркук.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте боевики исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого самой агрессивной оппозиционной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», казнили высокопоставленного командира формирования «Джейш Аль-Ислам» Нумана Авада, который был захвачен в плен в ходе ожесточенных боев за контроль над городом Ирбин, также расположенным на территории оазиса, передает информагентство Al Manar News. Напомним, оккупированный «Джебхат ан-Нусрой» населенный пункт в результате кровопролитных столкновений перешел под контроль «Джейш Аль-Ислам». Жестокие бои, в ходе которых также гибнет и мирное население, в последнюю неделю отмечались во многих частях Восточной Гуты. Противоборствующие организации потеряли сотни боевиков убитыми и ранеными. На стороне «Ан-Нусры» также выступают Сирийская свободная армия (ССА) и «Файлак Аль-Рахман».

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает агентство F.S.N.N.,сирийская авиация провела очередной боевой вылет в направлении Дейр эз-Зора, где продолжается ожесточенное противостояние между силами «Исламского государства» и правительственной армией республики. Бомбардировщики ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам террористов в районе высот к югу от города и недалеко от поселка Джунайда, около которого столкновения между САА и ИГИЛ продолжаются до сих пор. В районе же гор Аль-Тарда размещаются мощные военные ресурсы и резервы террористического формирования, участвующие в боях по периметру правительственной авиабазы, которая по-прежнему находится в кольце окружения террористов. Отряды ИГ уже третий год пытаются захватить аэродром, тем не менее военнослужащие САА продолжают держать оборону, в частности, благодаря почти ежедневной работе ВВС САР и ВКС РФ на этом направлении.

Провинция Даръа

Как сообщает сирийский портал Damascus Now, в жилом секторе района Ас-Сахари на юго-востоке города Даръа, где в последние месяцы разворачивается масштабное наступление боевиков-исламистов, были отмечены взрывы крупнокалиберных артиллерийских снарядов, выпущенных с направления района Аль-Маншия. Напомним, данную часть столицы провинции примерно на 85% занимают незаконные группировки. Однако, как передает источник, жертв в результате обстрела со стороны террористов, к счастью, зафиксировано не было. Отряды боевиков продолжают атаковать в направлении центра Даръа. Сирийские войска продолжают держать оборону, однако они остро нуждаются в дополнительном подкреплении.

К западу от города Даръа вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между отрядами оппозиционной «свободной армии» и боевиками террористической группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. В ходе внезапного нападения отрядам террористов удалось отбить стратегически ценную вершину, находящуюся около населенного пункта Джлин. В данный момент в районе этого поселка продолжаются массированные перестрелки, в ходе которых применяются преимущественно тяжелые артиллерийские орудия и пулеметы. Также боевики «Джейш Халид Бин Аль-Валид» ранили высокопоставленного командира ССА Имада Абу Зрека. Однако под контролем оппозиционных сил все еще остается чуть больше 60% от всех территорий провинции, в то время как террористы ИГИЛ имеют лишь небольшой анклав на западе региона и еще только пытаются закрепиться в этой части республики.

Провинция Ракка

В северных предместьях города Ракка в районе прифронтового населенного пункта Аль-Аббара разорвалась крупнокалиберная мина, выпущенная по близлежащему мирному кварталу в ходе перестрелок между Демократическими силами Сирии (SDF)**** и «Исламским государством»*. По данным Al Manar News, в результате взрыва погиб один местный житель, другой получил тяжелые ранения. В северной части провинции разворачивается четвертый этап масштабной операции под названием «Гнев Евфрата», в которой под командованием стран западной коалиции участвуют курдские отряды народной самообороны (YPG) и демократическая армия САР. Командование кампании рассчитывает максимально приблизиться к Ракке, главному форпосту ИГИЛ, с севера перед финальным штурмом «столицы» террористического формирования.

Провинция Хама

Сирийские войска отразили серию мощных атак формирований сирийской вооруженной оппозиции вдоль участка шоссе между городами Асрия и Саламия на востоке провинция Хама. В регионе, кроме того, фиксировались ракетные обстрелы и отмечалась работа боевиков-снайперов. Напомним, сегодня днем военнослужащие САА уже отбили нападение отрядов «Исламского государства» к западу Саламии. Через эти населенные пункты проходит так называемая «дорога жизни» — стратегическая трасса, соединяющая ключевые позиции сирийской армии. Это шоссе, однако, пролегает в опасной зоне: с запада базируются мощные силы крупнейших формирований оппозиционного блока, а с востока располагаются значительные резервы и ресурсы террористов ИГ.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает оппозиционный источник, непосредственно связанный с командованием «свободной армии», отряды ССА отразили атаку правительственных войск САР на свои позиции в районе населенного пункта Аль-Касар в восточной части провинции Эс-Сувейда. Подразделения САА в результате коротких столкновений были отброшены назад, однако стороны продолжают обстреливать позиции друга из крупнокалиберных минометов. Никаких данных о потерях правительственных и оппозиционных сил в технике и живой силе источник не приводит. Напомним, ранее боевики ССА отбили у сирийских военных населенный пункт Тель Саад, также находящийся в этом регионе. Таким образом, ситуация на юге республики заметно обострилась.

Ирак

Портал Iraqi News сообщает, что истребители ВВС Ирака ликвидировали 20 снайперов «Исламского государства» в районе города Хавиджа, расположенного в западной части провинции Киркук. Удар был нанесен по укрытию боевиков на восточной окраине населенного пункта. Кроме того, был ликвидирован небольшой оружейный схрон террористов. К западу от города Киркук располагается анклав ИГ. Влияние террористической организации по-прежнему остается сильным в ряде центральных, западных и северных провинций страны — таких, как Багдад, Ниневия, Аль-Анбар, Салах-эд-Дин, Дияла и некоторых других.

* Организация запрещена на территории РФ.