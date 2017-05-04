Конгресс США поддержал законопроект о замене Obamacare

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Вашингтон, 4 мая. Палата представителей конгресса США поддержала отмену реформы президента Барака Обамы в области здравоохранения, а также замену этой реформы на новую программу, передает РИА Новости.

Данную инициативу поддержали 217 депутатов палаты, что на один голос больше минимального числа, которое необходимо для прохождения законопроекта.

Отмечается, что новая программа увеличит конкуренцию на рынке здравоохранения, а также будет способствовать снижению цен на медицинские услуги, которые в США остаются самыми дорогими в мире.

Стоит напомнить, что одним из первых указов Дональда Трампа после вступления в должность президента США, стала приостановка реформы здравоохранения Obamacare.