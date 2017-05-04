Организаторы «Евровидения» смогли продать билеты только на финал конкурса

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Киев, 4 мая. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» объявили, что все билеты на финал конкурса распроданы. Последний билет, как сообщается, был продан в этот четверг.

На данный момент можно приобрести билеты на полуфиналы конкурса, которые пройдут 9 и 11 мая. Финал «Евровидения» состоится 13 мая.

В то же время, компания, занимающаяся продажей билетов, сообщила, что на данный момент продана лишь десятая часть всех билетов – то есть, скорее всего, были проданы билеты преимущественно на финал конкурса.

По словам организаторов конкурса, в финале «Евровидения» выступит певица Руслана, которая впервые обеспечила победу Украины на конкурсе.