Паук поселился в ухе невнимательной британки

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Лондон, 4 мая. Жительница Великобритании была вынуждена обратиться в больницу после того, как у нее в ухе завелся паук.

38-летняя женщина пришла в клинику с жалобой на боли и зуд в ухе. При осмотре слухового канала медсестра не обнаружила ничего необычного и лишь более внимательный врач заметил в ухе у пациентки незваного гостя. Прежде чем извлечь животное, доктор закапал в ухо пациентке масло, чтобы утопить паука.

Это необычное сожительство не прошло для британки даром: ушная раковина женщины распухла, а лицо покраснело. Позже она заявила, что вероятнее всего паук упал ей на голову, когда она отводила дочь в школу, а потом по волосам перебрался в ухо в поисках теплого места. Теперь у женщины появилась фобия. Она не может лечь спать, не проверив, нет ли у нее на подушке насекомых, пишет Daily News.

«Сидеть в приемном отделении было невыносимо. Я чувствовала, что в ухе что-то извивается, мне очень хотелось подскочить с места», — вспоминает она.