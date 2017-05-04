Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга
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Санкт-Петербург, 4 мая. Смольнинский районный суд Петербурга в четверг принял решение продлить срок ареста бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну.
Как предает издание «Известия», фигурант громкого коррупционного дела будет находиться под стражей до 8 августа 2017 года.
Напомним, представители Следственного комитета Российской Федерации считают, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян причастен к хищению 50 миллионов рублей при закупках оборудования для стадиона «Зенит-Арена».
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